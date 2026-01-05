به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: پلیس مبارزه با موادمخدر یزد طی پنج عملیات موفق در نقاط مختلف استان به ویژه در مناطق کویری، با اشراف اطلاعاتی و تسلط جغرافیایی توانستند پنج تیم قاچاقچی موادمخدر را منهدم کنند.

وی با اشاره به بازداشت ۱۷ نفر افزود: در این ماموریت‌ها ۸۶۰ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف شد که ۹۵ درصد تریاک و مابقی از نوع موادمخدر شیشه و سایر موارد می‌باشد.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد در حوزه مقابله با خرده فروشان اقدامات خوبی داشته و موفق شده از ابتدای سال تاکنون ۴۵۸ نفر خرده فروش موادمخدر را دستگیر کند.

سردار نگهبان تصریح کرد: متهمان ضمن هماهنگی با مقام قضایی و همراهی و همکاری دستگاه قضا پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.

وی اظهار داشت: ماموران انتظامی در خصوص نگهداری، فروش، حمل و جابجایی مواد مخدر در استان یزد روز به روز سخت‌تر و پرتلاش‌تر خواهند شد تا قاچاقچیان و فروشندگان موادمخدر به مقاصد شوم خود برای آلوده کردن جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان نرسند.