سازمان لیگ فدراسیون والیبال، اسامی ناظران و داوران هفته دوازدهم لیگ دسته یک مردان را اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوازدهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته یک مردان ایران، دوشنبه و سه‌شنبه ۱۵و ۱۶ دی با ۱۳ دیدار پیگیری می‌شود.

برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران به قرار زیر است:

دوشنبه ۱۵ دی

گلپایگان – سالن کارگران، ساعت ۱۶

پدیده صنعت اوج گلپایگان – روژه زریبار مریوان

ناظر فنی: محمد ابراهیم زاده، ناظر داوری: محمدرضا عزیزیان، داور اول: محمد وحید مهرپور و داور دوم: مجتبی حیدری



سه‌شنبه ۱۶ دی

تهران – سالن شهدای پدافند، ساعت ۱۶

رعد پدافند تهران – مس سونگون

ناظر فنی: حسین غنی زاده، ناظر داوری: محمد شاهمیری، داور اول: حامد آقا براری و داور دوم: صادق رضایی

بجنورد – خانه والیبال، ساعت ۱۶

استقلال بجنورد – نفت تهرانسر

ناظر فنی: عیسی مخدومی، ناظر داوری: مرتضی محمدی، داور اول: رضا حاجی نژاد و داور دوم: علی گالشی

رضوانشهر – سالن محسنی، ساعت ۱۶

کاسپین شهر بهشت – کود گلفام آمل

ناظر فنی: امین اله برقی لشگری، ناظر داوری: علی اکبر پاکدلان، داور اول: مرتضی مشهدی و داور دوم: عارف دهقانی

قزوین – سالن شهید بابایی، ساعت ۱۷

مقدم قزوین – عقاب نهاجا

ناظر فنی: محمد علی گیلانی، ناظر داوری: احمد سرمست، داور اول: قادر صادقی و داور دوم: محمد نیک سرشت

آمل – سالن هلال احمر، ساعت ۱۶

شوکاشور دماوند – تهران بیشه چمستان

ناظر فنی: ابراهیم عشقدوست، ناظر داوری: علی اصغر حاج کاظمی، داور اول: میلاد عرب اسماعیلی و داور دوم: رضا نودهی

آمل – سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۶

نیروانا آمل – نیروی زمینی

ناظر فنی: ناصر آقازاده، ناظر داوری: علی یاوری، داور اول: احمد افشار و داور دوم: امیرحسین مشفقی

سیرجان – سالن حاج قاسم سلیمانی، ساعت ۱۶

گل گهر سیرجان – شهید املاکی لنگرود

ناظر فنی: شهباز صدری، ناظر داوری: علیرضا ملابهرامی، داور اول: محمدرضا درفش کاویان و داور دوم: محمدرضا دهقانی تفتی

اراک – سالن اختصاصی واگن پارس، ساعت ۱۶

امیر کبیر اراک – مجتمع ملل اردبیل

ناظر فنی: عزیز اله نستوهی، ناظر داوری: روح اله شهنی، داور اول: مجتبی اسپرغم و داور دوم: مهرداد زارع

تهران – سالن خانه والیبال، ساعت ۱۳:۳۰

ملوان تهران – مس کرمان

ناظر فنی: حسن فتاحی، ناظر داوری: امیر صداقت، داور اول: مهدی نویدی نو و داور دوم: بهزاد قاسملو

قم – سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۶

افق قم – پارس مهر فارس

ناظر فنی: علیرضا قلی زاده، ناظر داوری: علی اصغر ثابتی پور، داور اول: رمضان جلال و داور دوم: نیما یزدان پناه

شهر بابک – سالن شهید خرسند، ساعت ۱۶

مس شهر بابک – مقاومت تهران

ناظر فنی: احمد وکیلی، ناظر داوری: احمدرضا محضری، داور اول: حسین کریمی پور و داور دوم: علی ایرانپور

شبستر – ورزشگاه سید هاشمی بنیس، ساعت ۱۶

بنیس شبستر تبریز – مناطق نفت خیز جنوب

ناظر فنی: منصور عبدالهی، ناظر داوری: مسعود قاری، داور اول: مجتبی بیداریان و داور دوم: میثم خوابی