سازمان لیگ فدراسیون والیبال، اسامی ناظران و داوران هفته دوازدهم لیگ دسته یک مردان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوازدهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای دسته یک مردان ایران، دوشنبه و سهشنبه ۱۵و ۱۶ دی با ۱۳ دیدار پیگیری میشود.
برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران به قرار زیر است:
دوشنبه ۱۵ دی
گلپایگان – سالن کارگران، ساعت ۱۶
پدیده صنعت اوج گلپایگان – روژه زریبار مریوان
ناظر فنی: محمد ابراهیم زاده، ناظر داوری: محمدرضا عزیزیان، داور اول: محمد وحید مهرپور و داور دوم: مجتبی حیدری
سهشنبه ۱۶ دی
تهران – سالن شهدای پدافند، ساعت ۱۶
رعد پدافند تهران – مس سونگون
ناظر فنی: حسین غنی زاده، ناظر داوری: محمد شاهمیری، داور اول: حامد آقا براری و داور دوم: صادق رضایی
بجنورد – خانه والیبال، ساعت ۱۶
استقلال بجنورد – نفت تهرانسر
ناظر فنی: عیسی مخدومی، ناظر داوری: مرتضی محمدی، داور اول: رضا حاجی نژاد و داور دوم: علی گالشی
رضوانشهر – سالن محسنی، ساعت ۱۶
کاسپین شهر بهشت – کود گلفام آمل
ناظر فنی: امین اله برقی لشگری، ناظر داوری: علی اکبر پاکدلان، داور اول: مرتضی مشهدی و داور دوم: عارف دهقانی
قزوین – سالن شهید بابایی، ساعت ۱۷
مقدم قزوین – عقاب نهاجا
ناظر فنی: محمد علی گیلانی، ناظر داوری: احمد سرمست، داور اول: قادر صادقی و داور دوم: محمد نیک سرشت
آمل – سالن هلال احمر، ساعت ۱۶
شوکاشور دماوند – تهران بیشه چمستان
ناظر فنی: ابراهیم عشقدوست، ناظر داوری: علی اصغر حاج کاظمی، داور اول: میلاد عرب اسماعیلی و داور دوم: رضا نودهی
آمل – سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۶
نیروانا آمل – نیروی زمینی
ناظر فنی: ناصر آقازاده، ناظر داوری: علی یاوری، داور اول: احمد افشار و داور دوم: امیرحسین مشفقی
سیرجان – سالن حاج قاسم سلیمانی، ساعت ۱۶
گل گهر سیرجان – شهید املاکی لنگرود
ناظر فنی: شهباز صدری، ناظر داوری: علیرضا ملابهرامی، داور اول: محمدرضا درفش کاویان و داور دوم: محمدرضا دهقانی تفتی
اراک – سالن اختصاصی واگن پارس، ساعت ۱۶
امیر کبیر اراک – مجتمع ملل اردبیل
ناظر فنی: عزیز اله نستوهی، ناظر داوری: روح اله شهنی، داور اول: مجتبی اسپرغم و داور دوم: مهرداد زارع
تهران – سالن خانه والیبال، ساعت ۱۳:۳۰
ملوان تهران – مس کرمان
ناظر فنی: حسن فتاحی، ناظر داوری: امیر صداقت، داور اول: مهدی نویدی نو و داور دوم: بهزاد قاسملو
قم – سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۶
افق قم – پارس مهر فارس
ناظر فنی: علیرضا قلی زاده، ناظر داوری: علی اصغر ثابتی پور، داور اول: رمضان جلال و داور دوم: نیما یزدان پناه
شهر بابک – سالن شهید خرسند، ساعت ۱۶
مس شهر بابک – مقاومت تهران
ناظر فنی: احمد وکیلی، ناظر داوری: احمدرضا محضری، داور اول: حسین کریمی پور و داور دوم: علی ایرانپور
شبستر – ورزشگاه سید هاشمی بنیس، ساعت ۱۶
بنیس شبستر تبریز – مناطق نفت خیز جنوب
ناظر فنی: منصور عبدالهی، ناظر داوری: مسعود قاری، داور اول: مجتبی بیداریان و داور دوم: میثم خوابی