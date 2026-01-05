با فرا رسیدن غروب روز پانزدهم رجب، پس از سه روز بندگی و دلدادگی با خالق هستی، معتکفان از اعتکاف خارج شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم خداجو در مساجد سراسر استان همزمان با ایام البیض ماه مبارک رجب به تمرین خودسازی پرداختند و از خداوند رحمان و رحیم طلب عفو و مغفرت کردند.

در این مراسم، دعای روح‌بخش‌ام‌داوود را با نوای مداحان اهل‌بیت (ع) قرائت شد و معتکفان در سراسر استان با قرائت فراز‌های این دعای پر معنا به رازونیاز و مناجات با معبود یگانه پرداختند..

امشب معتکفان پس از سه روز عبادت و تضرع به درگاه خداوند با کوله‌باری از پاکی، اعتکاف سه روزه خود را به پایان رساندند و به زندگی روزمه خود بازگشتند، ساعات آخر اعتکاف همواره حال و هوای دیگری دارد.