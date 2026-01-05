به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، اعظم روانشاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان امروز در رویداد فرهنگی و هنری «ایرانمرد» بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، با بیان اینکه سردار سلیمانی چهره‌ای صرفاً نظامی نبود، گفت: او تجسم اراده تاریخی ملتی بود که در برابر سلطه، تحقیر و حذف ایستاده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: سردار سلیمانی مردی بود که میدان را می‌شناخت؛ اما ریشه میدان را در فرهنگ، ایمان و آگاهی می‌دید و می‌دانست اگر فرهنگ مقاومت فرو بریزد، هیچ مرزی امن نخواهد ماند.

روانشاد با اشاره به جایگاه سردار سلیمانی در جبهه مقاومت گفت: او در جبهه‌ای ایستاد که یک سوی آن ملت‌های منطقه و کرامت انسانی بود و سوی دیگرش جبهه استکبار جهانی؛ جبهه‌ای که با هدایت قدرت‌های غربی و در رأس آن رژیم اشغالگر قدس، سال‌هاست امنیت، هویت و آینده ملت‌ها را نشانه گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تأکید کرد: سردار سلیمانی با صراحت نشان داد که پروژه ناامن‌سازی منطقه، پروژه‌ای فرهنگی و تمدنی و نه صرفاً نظامی است.

وی ادامه داد: ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی برای او یک شعار سیاسی نبود؛ بلکه یک باور عمیق انسانی و اخلاقی بود.

روانشاد گفت: سردار سلیمانی فهمیده بود تا زمانی که این رژیم بر پایه اشغال، ترور و دروغ نفس می‌کشد، هیچ گفت‌وگویی از صلح معنا نخواهد داشت و همین فهم عمیق بود که او را به کابوس جبهه غرب تبدیل کرد.

روانشاد افزود: امروز وقتی از حاج قاسم سخن می‌گوییم، از یک فرد سخن نمی‌گوییم؛ از یک مکتب سخن می‌گوییم. مکتبی که به ما یاد داد استقلال هزینه دارد؛ اما تسلیم هزینه‌اش بسیار سنگین‌تر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: همایش «ایران‌مرد» پاسداشت همین حقیقت است؛ حقیقت مردی که با خون خود، مرز میان عزت و ذلت را برای همیشه روشن کرد و نشان داد ایران، هنوز مردانی دارد که در لحظه‌های سخت، تاریخ را تنها نمی‌گذارند.