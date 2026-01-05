به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، فرمانده انتظامی نی‌ریز گفت: راننده قاچاقچی که قصد انتقال ۸۶ کیلو تریاک داشت با هوشیاری پلیس دستگیر و روانه دادسرا شد.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی افزود: ماموران انتظامی نی‌ریز هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده‌های اصلی به یک سواری پراید مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو ۸۶ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و راننده نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی نی‌ریز با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، گفت: برخورد با سوداگران مرگ به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی است.