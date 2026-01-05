به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، به مناسبت دهه مقاومت و ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، برنامه خون‌گیری و نذر اهدای خون با حضور پرشور مردم شهرستان زرند برگزار شد که در مجموع ۲۷ هزار سی‌سی خون اهدا شد.

مدیر درمانگاه زرند با اشاره به اهمیت اهدای خون در جامعه گفت: این ایام فرصتی ارزشمند است تا یاد و خاطره سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، نماد مقاومت و ایثار، زنده نگه داشته شود و با مشارکت در امور نیکو، ارزش‌های انسانی و روحیه ایثار و از خودگذشتگی در جامعه تقویت شود.

سروان پاسدار حامد عربپور، مدیر درمانگاه فجر زرند، با اشاره به افزایش نیاز بیماران به خون سالم افزود: نیاز به خون سالم هر روز بیشتر می‌شود و همبستگی اجتماعی می‌تواند جان‌های بسیاری را نجات دهد. هر بار اهدای خون، پیام‌آور امید و زندگی برای بیماران نیازمند است.

وی بیان کرد: در این مراسم شاهد حضور گسترده جوانان و خانواده‌ها بودیم که با شوق و اشتیاق در صفوف اهدای خون حضور یافتند.

عربپور خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی یادآور اهمیت انسانیت، همبستگی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری در شرایط حساس است و امید می‌رود این اقدامات به‌صورت منظم ادامه یابد تا ضمن افزایش آگاهی عمومی، بخشی از کمبود ذخایر خون استان جبران شود.