فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان: کار جهادی پیوند امنیت و خدمت است و دوام و قوام کشور، باید متکی بر مردم باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، سردار رضایی در رزمایش جهادگران فاطمی گفت: اگر انقلاب اسلامی به عنوان وسیع‌ترین انقلاب در طول تاریخ همچنان با اقتدار ایستاده است به دلیل رهبری امام راحل، و نهضت جهادی جهادگران در مناطق کم برخورداربا هدف حل مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف بوده است

وی با اشاره به توطئه‌های همیشگی دشمنان ونیزتحولات اخیراستکبار علیه کشورمان افزود: ایران سلامی با اتصال به قدرت الهی، ولایت و رهبری، و نیز حمایت مردمی همواره دستاورد‌های خوبی در حوزه‌های مختلف به دست آورده که نمونه آن امنیت، اتحاد و انسجام است.

فرمانده سپاه کردستان همچنین با اشاره به وقایع جنگ ۱۲ روزه و تحولات پس از شهادت فرماندهان مقاومت، افزود: ایستادگی ملت ایران و پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح، بار دیگر نشان داد که اقتدار جمهوری اسلامی متکی به مردم و رهبری حکیمانه است، نه صرفاً تجهیزات نظامی.

ورمقانی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان هم با اشاره به اینکه نهضت جهادی در کشورومان از سال ۵۸ با هدف کمک به محرومان جامعه شکل گرفت گفت: جهادگران همواره با ارائه خدمات صادقانه به نیازمندان در حوزه‌های مختلف گام‌های بلندی برای حل مشکلات جامعه برداشته‌اند.

سرهنگ اسماعیلی فرمانده سپاه ناحیه سنندج هم از اجرای رزمایش جهادگران از ۱۵ تا ۲۵ دی ماه با اعزام گروه‌های جهادی فعال به روست‌ها و محله‌های کم برخوردار خبر داد.