به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دوره ریاست چهار ساله هادی ساعی در فدراسیون تکواندو که از ۱۵ دی ۱۴۰۰ آغاز شده بود، امروز (۱۵ دی ۱۴۰۴) به پایان رسید.

وزارت ورزش و جوانان برای این فدراسیون سرپرست انتخاب می‌کند تا مراحل برگزاری مجمع انتخابات طی شود. او هفته گذشته زمان برگزاری احتمالی انتخابات فدراسیون تکواندو را ۲۷ فروردین سال آینده اعلام کرده است.

هادی ساعی چهار سال قبل در رقابت با سیدمحمد پولادگر، رای مجمع را برای یک دوره چهارساله ریاست فدراسیون تکواندو بدست آورد. این در حالی بود که پولادگر حدود ربع قرن در فدراسیون تکواندو مدیریت می‌کرد.

وی در این انتخابات با ۲۹ رای پیروز شد و پولادگر ۲۷ رای کسب کرد. در حالیکه معاون وزیر ورزش به عنوان رئیس مجمع رای نداده بود، برخی اعتقاد داشتند، در این انتخابات قانون نصف به علاوه یک رعایت نشده است. همین موضوع باعث شد تا کار به معاونت حقوقی رئیس جمهور و استعلام از این نهاد برسد.

بعد از کش و قوس‌های فراوان و در حالی‌که برخی از اعضای مجمع در دیوان عدالت اداری هم شکایت خود را ثبت کردند، سرانجام وزیر وقت ورزش و جوانان با استناد به پاسخ مثبت معاونت حقوقی رئیس جمهور، حکم ریاست ساعی را صادر کرد.