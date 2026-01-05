به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین فرمانده انتظامی مشه گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال، از سوی فردی سودجو در انباری در حومه شهر مشهد، پیگیری موضوع در دستورکار ماموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ عباسعلی دهقانی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی ده غیبی پس از یک سری تحقیقات نامحسوس و کسب اطمینان از صحت و سقم موضوع با هماهنگی قضائی وارد عمل شدند و در بازرسی از انبار موردنظر ۷۷ دستگاه ماینر غیر مجاز و قاچاق کشف کردند.

وی گفت: برابر اعلام کارشناسان اداره گمرک ارزش ماینر‌های مکشوفه ۳۸ میلیارد ریال برآورد شده که فرد متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.