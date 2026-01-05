پخش زنده
امروز: -
حل مشکلات معیشتی مردم با جدیت پیگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم شاهین شهرومیمه در مجلس شورای اسلامی دریادواره شهدای محله سررباطان گلپایگان با بیان اینکه در جنگ ترکیبی هستیم، افزود: دشمن با ناامید کردن مسئولان و تغییر ذائقه فرهنگی جوانان درصدد آسیب زدن به کشوراست ومردم باید هوشیار باشند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، تورم ۶۰ درصدی کشور را هم از مهمترین دلایل کاهش قدرت خرید مردم دانست و تاکید کرد: رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم با جدیت دنبال شود.
نماینده مردم شاهین شهرومیمه در مجلس شورای اسلامی، اولویت مجلس ودولت را حل مشکلات معیشتی مردم برشمرد و گفت: مسئولان در هر جایگاهی که هستند باید با تلاش شبانه روزی به وظایف خود عمل کنند و به دنبال حل مشکلات مردم باشند.