به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم شاهین شهرومیمه در مجلس شورای اسلامی دریادواره شهدای محله سررباطان گلپایگان با بیان اینکه در جنگ ترکیبی هستیم، افزود: دشمن با ناامید کردن مسئولان و تغییر ذائقه فرهنگی جوانان درصدد آسیب زدن به کشوراست ومردم باید هوشیار باشند.

حسینعلی حاجی دلیگانی، تورم ۶۰ درصدی کشور را هم از مهمترین دلایل کاهش قدرت خرید مردم دانست و تاکید کرد: رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم با جدیت دنبال شود.

نماینده مردم شاهین شهرومیمه در مجلس شورای اسلامی، اولویت مجلس ودولت را حل مشکلات معیشتی مردم برشمرد و گفت: مسئولان در هر جایگاهی که هستند باید با تلاش شبانه روزی به وظایف خود عمل کنند و به دنبال حل مشکلات مردم باشند.