روز مددکار اجتماعی در شهرستان سلماس با تکریم از مددکاران اجتماعی گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ روز مددکار اجتماعی در شهرستان سلماس با حضور ۳۸ مددکار اجتماعی گرامی داشته شد.
این مددکاران در ۷ مجموعه مختلف شهرستان به ارائه خدمات به مددجویان می پردازند و در کاهش آسیبهای اجتماعی نقش مهمی ایفا میکنند.
علی علایی فرماندار سلماس، در سخنانی گفت: مددکاری اجتماعی یکی از مهمترین حوزههای تخصصی دستگاههای اجرایی است که هدف آن کاهش آسیبهای اجتماعی و بهبود شرایط زندگی افراد آسیبپذیر است.
مراسم با تقدیر از مددکاران اجتماعی و تأکید بر اهمیت افزایش آگاهی جامعه نسبت به این فعالیتها به پایان رسید.