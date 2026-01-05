به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خواف گفت: امسال مراسم معنوی اعتکاف در شهرستان خواف با استقبال چشمگیر اقشار مختلف مردم درحال برگزاری است به‌ طوری‌که بیش از هزار و ۸۰۰ نفر در ۲۸ مسجد در سراسر شهرستان در این آئین عبادی و معنوی شرکت کردند.

حجت‌الاسلام سبزعلیان افزود: از مجموع معتکفان، حدود ۸۰ درصد را بانوان و ۲۰ درصد را برادران تشکیل می‌دهند و بیش از ۷۵ درصد شرکت‌کنندگان نیز از قشر دانش‌آموزان هستند که نشان‌دهنده گرایش پر رنگ نسل نوجوان و جوان به معنویت و معارف دینی است.

وی با اشاره به رشد قابل توجه این مراسم نسبت به سال گذشته ادامه داد: آمار شرکت‌کنندگان در اعتکاف امسال نسبت به سال گذشته با افزایش حدود ۳۰ درصدی همراه بوده که این امر حاصل همکاری خوب دستگاه‌های فرهنگی، هیئت‌امنای مساجد و استقبال خانواده‌هاست.

او ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم، اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای تقویت ایمان، خودسازی و تربیت دینی نسل جوان عنوان کرد.