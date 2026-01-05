به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، سرهنگ محمدجواد اسلامی‌مهر گفت: ماموران یگان امداد سرچهان هنگام کنترل جاده‌های اصلی به یک دستگاه کامیون کمرشکن حامل بار ترافیکی مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: پس از هماهنگی قضایی مشخص شد که کامیون، حامل یک دستگاه حفاری چرخ زنجیری خارجی فاقد مجوز گمرکی است.

فرمانده انتظامی سرچهان با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.