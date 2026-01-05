با هدف گسترش عدالت آموزشی، امام جمعه، فرماندار، فرمانده سپاه، رئیس آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان اهر به پویش ملی «به سازِ مدرسه؛ بساز مدرسه» پیوستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرماندار اهر در جلسه شورای آموزش و پرورش گفت: این پویش بر پایه مشارکت گسترده مردمی شکل گرفته و هدف آن ساختن آینده‌ای روشن از مسیر آموزش و مدرسه‌سازی با همت مردم، خیران و مسئولان است.

علیرضا خاکپور افزود: مدرسه سازی تنها ساختن چهار دیوار و یک سقف نیست، بلکه ایجاد محیطی امن برای تحقق آرزو‌های فرزندان این سرزمین است و ساخت مدرسه، با عشق و ایمان و با نیت‌های پاک، آینده کشور را خواهد ساخت و عدالت آموزشی را ماندگار می‌کند.

پویش «به سازِ مدرسه؛ بساز مدرسه» در ابتدای راه خود ساخت بیش از ۱۰۰ مدرسه را در سراسر کشور هدفگذاری کرده وبا همکاری دولت و مردم، جامعه خیران مدرسه‌ساز و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور در حال اجرا است.