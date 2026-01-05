پخش زنده
سفیر ونزوئلا در ایران با تاکید بر اینکه «کرامت، استقلال و حاکمیت ونزوئلا قابل مذاکره نیست و هرگز معامله نخواهد شد»، خواستار محکومیت قاطع تجاوز نظامی آمریکا به این کشور از سوی کشورهای جهان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ایالات متحده پس از سه ماه کشمکش، تهدید خود مبنی بر حمله نظامی به ونزوئلا را عملی کرد؛ حملهای که به ربایش «نیکلاس مادورو «رئیسجمهور این کشور، به همراه همسرش انجامید. این اقدام آمریکا بدعتی خطرناک در تاریخ تحولات بینالمللی به شمار میرود که از آشفتگی و بیثباتی در نظم جهانی پرده برمیدارد.
در همین راستا، «خوزه رافائل سیلوا آپونته» سفیر ونزوئلا در ایران در شبکه هیسپان تیوی گفت: با این تجاوز نظامیِ دولت آمریکا علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا، دیگر صلحی در منطقه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب وجود ندارد. ونزوئلا دارای تاریخی ۲۰۰ ساله بوده و توانسته است قدرتمندترین امپراتوری زمان خود، یعنی امپراتوری اسپانیا را شکست دهد و آن را از این قاره بیرون براند. اکنون نیز نوبت آن رسیده است که بار دیگر، همانگونه که رهبران آزادی خواه ما ایستادگی کردند، در برابر بزرگترین قاتل، نسلکش و فاسدترین امپراتوری تاریخ امروز بایستیم.
رافائل سیلوا آپونته با اشاره به آمادگی نیروهای مسح این کشور، افزود: دونالد ترامپ گفت که نفت ما و سرزمینهای ما را میخواهد؛ همه چیز کاملا روشن است. آنچه در واقع میخواهند، تنها تغییر حکومت است. برای چه؟ برای تامین منافع الیگارشی فاسد ونزوئلا و دولت آمریکا. اما این اتفاق نخواهد افتاد و ما با تمام توان از سرزمینی که حق ماست دفاع خواهیم کرد؛ جایی که رهبران راه آزادی، پدران، مادران، پدربزرگ ها، مادربزرگها و عزیزان مان در آن آرمیدهاند. همان سرزمینی که آن را برای فرزندان، نوهها و نسلهای آینده میخواهیم. در چنین لحظات دشواری است که این وحدت به روشنی دیده میشود.
وی با بیان اینکه «کرامت، صلح، استقلال و حاکمیت ونزوئلا قابل مذاکره نیست و هرگز معامله نخواهد شد»، درخواست کرد: همه جامعه جهانی، جنبش ها، دولتها و سازمانهای بینالمللی موضع خود را نشان بدهند و این تجاوز را محکوم کنند.