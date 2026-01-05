دادگستری کل استان مرکزی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که دستگاه قضایی استان، به عنوان ناظر اجرای قانون، با هرگونه رفتار غیرقانونی و برهم زننده نظم عمومی، بدون اغماض برخورد می‌کند.

ضرورت احترام همزمان به نظم و مطالبات به‌حق مردم؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ دادگستری کل استان مرکزی در پی اغتشاشات و ناارامی‌های اخیر اطلاعیه صادر کرد که متن آن بدین شرح است:

شهروندان محترم و عزیز استان مرکزی:

همواره نظم و امنیت پایدار در استان مرکزی با تلاش و مدیریت اعضای محترم شورای تامین و همکاری مسئولین و مردم محترم این استان محقق شده است.

بی‌تردید دشمنان قسم‌خورده این ملت، که همواره از ایستادگی و آگاهی مردم ناکام مانده‌اند، امروز نیز با سوءاستفاده از برخی مشکلات معیشتی و اقتصادی و با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی، درصدد ایجاد ناامنی، اغتشاش و خدشه‌دار کردن آرامش عمومی جامعه هستند.

در این راستا، دستگاه قضایی با هوشیاری کامل و در چارچوب قانون، اجازه نخواهد داد عده‌ای با اهداف مغرضانه و سازمان‌یافته، مطالبات به‌حق مردم را دستاویزی برای اخلال در نظم و امنیت استان قرار دهند و بی تردید با این افراد قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

دستگاه قضایی با آگاهی و احترام بر این نکته که مطالبه به حق و قانونی و در مسیر صحیح جزو حقوق شهروندی محسوب شده، با جدیت از امنیت و آسایش عمومی دفاع نموده و با عوامل هرگونه آشوب و اخلال‌گری با قاطعیت و بر اساس مقررات قانونی برخورد خواهد کرد.

در این راستا تأکید می گردد ایجاد هرگونه راه بندان، تهدید و ارعاب مغازه داران و‌ کسبه محترم، حمله به خودرو‌های انتظامی، سنگ پرانی، آسیب به اموال عمومی و این دست اقدامات هنجار شکنانه دارای وصف مجرمانه بوده و ضابطین مقتدر و حاضر در صحنه موظف به برخورد قانونی میباشند.

هشدار اصلی به والدین و افراد اثرگذار در هر خانواده می باشد که مراقبت و انذار لازم را به منتسبین خود در خصوص ارتکاب هرگونه اعمال هیجانی و غیر قانونی که عموما باعث ندامت و پشیمانی‌های بعدی می باشد را داشته باشند.