قطع ارتباط مخابراتی، حمل و نقل هوایی یونان را متوقف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا به نقل از رسانههای ترکیه؛ تمام فرودگاههای یونان از جمله فرودگاههای بینالمللی آتن و تسالونیکی، از دیروز یکشنبه (۱۴ دی) تحت تأثیر این شرایط قرار گرفتند.
طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری یونان، مشکل از سیستمهای رادیویی و ارتباطی مراکز کنترل حریم هوایی یونان است و در حال حاضر تمام پروازهای حریم هوایی یونان، به کشورهای همسایه هدایت میشوند و مشخص نیست پروازهای منظم چه زمانی از سر گرفته خواهند شد.
گفتنی است تا لحظه ارسال این خبر سه هواپیمای مسافری که عازم آتن بودند در فرودگاه استانبول فرود آمدهاند.