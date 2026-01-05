به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فدراسیون کبدی اسامی بازیکنان دعوت‌شده به نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی سرکل کبدی ایران را اعلام کرد که بر اساس آن، دو ورزشکار مازندرانی در جمع ملی‌پوشان حضور دارند.

در میان نفرات دعوت‌شده، مصطفی صادقی و مصطفی فهیمی، دو کبدی‌کار مازندرانی با سابقه حضور و افتخارآفرینی در رقابت‌های آسیایی و جهانی، به اردوی تیم ملی فراخوانده شدند.

این اردو در راستای آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به میزبانی کشور مالزی برگزار می‌شود و نخستین گام رسمی تیم در مسیر این رقابت‌ها به شمار می‌رود.

این دو ورزشکار با تجربه بین‌المللی خود، نقش مؤثری در تقویت ترکیب تیم ملی و روند آماده‌سازی سرکل کبدی ایران برای رقابت‌های پیش‌رو خواهند داشت.