به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت روز پدر و سالروز شهادت سردار دل‌ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از ۴ تن از پدران شهدا در تکاب تجلیل شد.

در این دیدار‌ها که با حضور حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه، سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب، مسلم فکری رییس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران و حجت الاسلام داور احسانی رییس سازمان تبلیغات اسلامی انجام شد از پدران معظم شهیدان: زین العابدین کریم زاده، هادی مسرور، هادی رجبی و غلامعلی براتی با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

شهید زین العابدین کریم زاده در سن ۱۳ سالگی در روستای احمدآباد سفلی در منطقه عمومی تکاب در درگیری با گروهک‌های ضدانقلاب به درجه رفیع شهادت نائل شد.

شهید غلامعلی براتی در تاریخ اول دیماه سال ۱۳۶۱ در کردستان به درجه رفیع شهادت نائل شد.

شهید هادی مسرور در تاریخ ۱۹ آذر سال ۱۳۸۳ درمنطقه سرپل ذهاب کرمانشاه به فیض شهادت نائل شد.

شهید هادی رجبی در تاریخ ۱۸ آبان سال ۱۳۸۳ در سردشت به فیض شهادت نائل شد.