نمای ایرانی ـ اسلامی هویت طرحهای جدید شهری گلستان را شکل میدهد
شهردار گلستان از طراحی و اجرای نمایی یکسان و هماهنگ برای سه سرای محله و ساختمان اداری شورای اسلامی شهر با الهام از معماری اصیل ایرانی ـ اسلامی خبر داد؛ اقدامی که هدف آن تقویت هویت فرهنگی، ارتقای زیبایی بصری و انسجام کالبدی شهر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سید محمد میرزمانی با اعلام این خبر اظهار کرد: مجموعههای فرهنگی و آموزشی شهید خدمت آیتالله آلهاشم، سرای محله شهید خدمت مالک رحمتی و سرای محله شهید مقاومت سیدرضی، به همراه ساختمان اداری شورای اسلامی شهر گلستان، با الگویی واحد و برگرفته از مؤلفهها و نقوش معماری ایرانی ـ اسلامی طراحی و در مراحل پایانی اجرا قرار دارند.
وی افزود: این پروژهها که در دوره ششم مدیریت شهری و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر گلستان در حال احداث است، با هدف افزایش سرانههای فرهنگی و اجتماعی و ایجاد هویت بصری منسجم در فضاهای شهری اجرا میشود؛ بهگونهای که بهرهگیری هدفمند از عناصر معماری ایرانی ـ اسلامی، علاوه بر ارتقای منظر شهری، بازتابدهنده ارزشها و مفاهیم فرهنگی و تاریخی شهر گلستان نیز خواهد بود.