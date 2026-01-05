به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان آزاد نظربلند در حاشیه بازدید از کتابخانه‌های بم در جمع خبرنگاران گفت: همکاران با انگیزه و خیلی خوبی مشغول کار هستند، اما مشکلی که اینجا به چشم می‌خورد، زیرساخت و استفاده مفید از فضاهاست که نیاز به بازنگری دارد. حتماً باید همکاران ما در پروژه‌های آینده، بازطراحی کتابخانه و استفاده مؤثر از این فضا‌ها و تبدیل کردن این فضای جذاب به یک مرکز پویای فرهنگی و اجتماعی را در نظر بگیرند.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون چگونگی جذب نوجوانان و جوانان به کتاب و کتابخانه در عصر سلطه فضای مجازی، گفت: به صورت کلی، هرچقدر فضا‌ها جذاب‌تر باشند، برای نوجوانان و کودکان جذاب‌تر است و مراجعاتشان بیشتر می‌شود. در کنار این موضوع، در اختیار گذاردن منابع متنوع و مورد پسند جوانان در کنار اجرای فعالیت‌های جانبی و فرهنگی که جذابیت ایجاد می‌کند، می‌تواند کمک‌کننده باشد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در پاسخ به سوالی درباره پروژه‌های عمرانی ناتمام، به‌ویژه آن دسته از کتابخانه‌هایی که سال‌ها پس از زلزله بم همچنان بلاتکلیف مانده‌اند، تأکید کرد: پروژه‌های عمرانی نهاد توسط سازمان‌های دیگر ساخته شده و در اختیار ما قرار می‌گیرند. نیاز به یک هم‌افزایی کلی در سطح استان بین ارگان‌ها و سازمان‌هایی که مسئول ساخت آن پروژه‌ها هستند، داریم تا بتوانیم آن پروژه را به سرانجام برسانیم. نهاد کتابخانه‌ها در زمینه ساخت ساختمان کتابخانه، بهره‌بردار است.