نماینده تجاری موقت روسیه در ایران با اشاره به چشمانداز از توسعه ساخت نیروگاههای هستهای در ایران با همکاری مسکو گفت که احداث نیروگاههای اتمی کوچک در ایران در حال بررسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «الکسی اِفیموف» نماینده تجاری موقت روسیه در ایران در گفتوگویی با خبرگزاری ریانووستی گفت: توسعه نیروگاههای هستهای کوچک با مشارکت روسیه در مناطق دورافتاده و خوشههای صنعتی ایران که به واحدهای بزرگ برق نیاز ندارند، مورد تقاضاست.
افیموف افزود: «احداث نیروگاههای هستهای کوچک در ایران در حال بررسی است. این یک راهکار نوین و پرطرفدار، بهویژه برای مناطق دورافتاده و خوشههای صنعتی است که به واحدهای بزرگ برق نیازی ندارند اما به یک منبع قابل اطمینان و سازگار با محیط زیست برای تأمین برق نیاز دارند.»
طبق این گزارش، ایران یک نیروگاه هستهای فعال در بوشهر دارد که ساخت فاز بعدی آن با کمک روسیه در حال انجام است. اولین واحد این نیروگاه که با مشارکت روسیه تکمیل شد در سپتامبر ۲۰۱۱ به شبکه ملی برق ایران متصل شد.
ساخت فاز دوم نیروگاه که شامل دو واحد دیگر خواهد بود، در حال انجام است. ایران و روسیه در اواخر سپتامبر ۲۰۲۵ توافقنامهای برای ساخت چهار واحد نیروگاهی به ارزش ۲۵ میلیارد دلار در استان هرمزگان واقع در جنوب ایران، برای نیروگاه اتمی جدید هرمز امضا کردند.
افزون بر این، روسیه و ایران یک تفاهمنامه درباره همکاری در ساخت نیروگاههای هستهای کوچک در ایران امضا کردند.