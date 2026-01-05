به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، ازهاری در جلسه کمیسیون ماده ۲۱ جهاد کشاورزی استان کردستان با موضوع واگذاری اراضی به طرح‌های غیرکشاورزی، با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته پایش در زیرمجموعه این کمیسیون گفت: این کمیته باید با هدف بررسی میدانی و نقشه‌برداری دقیق محل اجرای طرح‌ها، پیش از هرگونه تصمیم‌گیری نهایی، فعالیت کند.

وی با اشاره به اهمیت رعایت ضوابط قانونی در واگذاری اراضی، بیان کرد: بررسی‌های کارشناسی دقیق و توجه همزمان به منافع متقاضیان و صیانت از منابع و اراضی، باید به‌عنوان یک اصل در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان اضافه کرد: تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و بدون پشتوانه کارشناسی، می‌تواند تبعات اقتصادی و حقوقی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز اظهار داشت: بررسی دقیق و کارشناسانه طرح‌ها با رویکرد حمایت از تولید، رعایت حقوق بیت‌المال و تسهیل امور متقاضیان واجد شرایط، از اولویت‌های اصلی این کمیسیون است.