پخش زنده
امروز: -
رقابتهای انتخابی تیم ملی کاتا در رده سنی بزرگسالان با حضور و قضاوت بانوی کاراته از شهرستان آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رئیس هیئت کاراته شهرستان آباده گفت: فاطمه یارعلی بانوی ایزدخواستی از شهرستان آباده در این رویداد، بهعنوان داور منتخب استان فارس، با هماهنگی کمیته داوران هیئت کاراته استان و بنا به دعوت کمیته داوران فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت قضاوت مسابقات را بر عهده داشت.
حمید پیتام افزود: مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته در بخش کاتای بانوان در سالن کبکانیان تهران برگزار شد.