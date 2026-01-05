به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رئیس هیئت کاراته شهرستان آباده گفت: فاطمه یار‌علی بانوی ایزدخواستی از شهرستان آباده در این رویداد، به‌عنوان داور منتخب استان فارس، با هماهنگی کمیته داوران هیئت کاراته استان و بنا به دعوت کمیته داوران فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت قضاوت مسابقات را بر عهده داشت.

حمید پیتام افزود: مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته در بخش کاتای بانوان در سالن کبکانیان تهران برگزار شد.