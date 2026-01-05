وضعیت جوی بوشهر آرام میشود
هواشناسی بوشهر اعلام کرد: سرعت وزش بادهای شمالی به تدریج کاهش مییابد و از فردا جو استان آرام میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، با تداوم وزش باد بهنسبت شدید تا اوایل امشب، سواحل استان متلاطم پیش بینی میشود.
حسین مستانه افزود: از اواخر امشب تا روز جمعه وضعیت جوی و دریایی بهنسبت آرامی برای استان مورد انتظار است و غبار محلی، مه رقیق صبحگاهی و در برخی ساعتها وزش باد پدیده غالب در این مدت خواهد بود.
وی جهت وزش باد را بیشتر شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ و در فراساحل گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت، از امشب شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیشبینی کرد.
کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا هم ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر، از اواخر امشب ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
مستانه گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۴:۱۵، مد اول ساعت ۱۰:۳۰، جزر دوم ساعت ۱۴:۳۵ و مد دوم ساعت ۲۱:۱۰ دقیقه خواهد بود.