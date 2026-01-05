پل خشتی نیاکو پل خشتی نیاکو پل خشتی نیاکو پل خشتی نیاکو پل خشتی نیاکو پل خشتی نیاکو پل خشتی نیاکو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ پل تاریخی نیاکو، که در روستای نیاکو از توابع بخش مرکزی شهرستان آستانه‌اشرفیه واقع شده، یکی از آثار مهم معماری و فرهنگی استان گیلان است.

این پل بر روی رودخانهٔ سید علی اکبری از شاخه‌های فرعی سفیدرود، ساخته شده و سال‌ها جزو مسیر اصلی روستایی و ارتباطات محلی بود.

تاریخ و اهمیت فرهنگی

پل خشتی نیاکو به سبک معماری دورهٔ قاجاریه ساخته شده و برخی منابع قدمت آن را حتی به دوران صفویه نسبت می‌دهند.

این اثر در سال ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

ویژگی‌های معماری

این پل با استفاده از آجر، سنگ و ملات ساروج ساخته شده و دارای یک دهانهٔ بزرگ مرکزی و چند دهانهٔ کوچک در طرفین است که استحکام بنا را افزایش می‌دهد.

طول پل حدود ۵۰ متر و عرض آن حدود ۸ و نیم متر است و ارتفاع طاق اصلی تا سطح آب تقریباً ۶ متر است.

طراحی و مصالح به کار رفته در پل نشان‌دهندهٔ مهارت معماران سنتی منطقه در ساخت پل‌های مقاوم در برابر فشار آب و جریان رودخانه است.

اهمیت گردشگری و فرهنگی

امروزه پل نیاکو علاوه بر کاربرد محلی، به عنوان یک نماد تاریخی و جاذبه گردشگری در منطقه شناخته می‌شود و مورد توجه علاقه‌مندان به معماری سنتی و تاریخ گیلان قرار دارد، این پل نه‌تنها بخشی از هویت فرهنگی مردم روستا و شهرستان آستانه‌اشرفیه است، بلکه فرصت مناسبی برای جذب گردشگران و ثبت تجربه‌های تصویری از تاریخ محلی فراهم می‌کند.

وضعیت نگهداری و مرمت

با گذر زمان، فشار آب و آسیب به دیواره‌های حفاظتی پل باعث ایجاد خسارت در بخشی از سازه شد.

سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدامات موقتی برای تقویت پل انجام داده و برنامه‌ریزی برای مرمت اساسی و حفاظت از این اثر تاریخی در دستور کار قرار دارد تا پل خشتی نیاکو همچنان برای نسل‌های آینده حفظ شود.