به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در دیداری چهره به چهره با مردم مسایل و مشکلات مردم شهرستان پلدشت در حوزه آب آشامیدنی بررسی شد.

با حضور فرماندار شهرستان پلدشت و مدیر عامل شرکت آب و فاظلاب آذربایجان غربی میز خدمت برای بررسی مسایل و مشکلات مردم در حوزه آب آشامیدنی صبح امروز در سالن اجتماعات فرمانداری بر پا شد.

در این دیدار چهره به چهره با مردم مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی و فرماندار شهرستان پلدشت از نزدیک با مسایل و مشکلات مردم در حوزه آب آشامیدنی آشنا و دستور لازم برای حل آنها را صادر کردند.