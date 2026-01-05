پخش زنده
مدتی است آنچه پایان باقی مانده دموکراسی در انگلیس عنوان شده به یکی از موضوعات محوری در محافل سیاسی و رسانهای این کشور مبدل شده است. اکنون تحلیلگران و ناظران سیاسی و اجتماعی با استناد به رویکردها در انگلیس بیشتر از افول دموکراسی در این کشور میگویند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ اندی بکت تحلیلگر انگلیسی با انتشار مقالهای در گاردین، خروج انگلیس از کنوانسیونهای تعهدآور، رویگردانی مردم از دو حزب محافظه کار و کارگر که در یکصد سال اخیر به تناوب قدرت را در این کشور در دست داشتند، تضعیف نهاد دولت و مجلس و محو شدن خطوط قرمز میان جریان اصلی و افراطی را از جمله نشانهها و عوامل افول دموکراسی در این کشور برشمرده است. موضوعی که پیش از این، شماری از تحلیل گران در این باره هشدار داده بودند.
کریستوفر ناینهم تحلیلگر سیاسی در انگلیس در این باره گفت: ما اکنون با آسیبهای جدی به دموکراسی در این کشور روبروییم. در بریتانیا اکنون شرایطی بر قرار است که یک اقلیت ۵ در صدی، از جنایات اسرائیل حمایت میکنند در حالیکه بیش از هفتاد درصد مردم با آن مخالفند. سرکوب فعالیتهای اجتماعی و جنبشهای صلح طلبی هم به طور بی سابقهای افزایش یافته که ضد دموکراسی است.
مرکز ملی پژوهشهای اجتماعی انگلیس نیز در گزارشی هشدار داد که اعتماد به نظام اداره بریتانیا به پایینترین سطح تاریخی خود رسیده است"اندرو مار" مفسر باسابقه نیز به تازگی در نشریه "نیو استیتسمن" نوشت: "بریتانیا غیرقابل کنترل شده است" موضوعی که پیش از این نیز بارها از جانب قشرهای مختلف مردم انگلیس عنوان شده بود.
یک شهروند انگلیسی در این باره میگوید: دولت بریتانیا از هشتصد سال پیش و در ایرلند نسل کشی را آغاز کرد، ایالات متحده مریکا ۲۵۰ سال است که بیش از شصت میلیون بومی آمریکا را کشت و این حکومتها اقدامات وحشتناکی انجام دادند و اکنون هم به نوعی همان سیاستها را دنبال میکنند. با نام دموکراسی و آزادی در سراسر جهان کشتار براه میاندازند، که نمونه آشکار آن غزه است.
شماری از خوانندگان روزنامه گاردین نوشتهاند از نمونههای پایان یافتن دموکراسی در انگلیس در سال ۲۰۲۵ میلادی، تلاش بی وقفه حکومت انگلیس در سرکوب تظاهرات مسالمات آمیز هواداران محیط زیست و فلسطین، سکوت در برابر نسل کشی اسرائیل در غزه، صادرات اسلحه برای ارتش صهیونی و بی توجهی به تظاهرات میلیونی در حمایت از آرمان فلسطین در این کشور است.
گزارشهای رسمی منتشر شده در انگلیس نشان میدهد در ماههای اخیر بیش از دو هزار نفر از حامیان فلسطین در تجمعات و تظاهرات مسالمت آمیز به دست پلیس انگلیس دستگیر و برای تعیین مجازات روانه دادگاهها شدند و شماری از آنان نیز بدون محاکمه به زندان افکنده شدهاند.