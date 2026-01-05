به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان بابیان اینکه روند تأمین و توزیع کود امسال جلوتر از برنامه پیش رفته است گفت: از نیمه مهر تاکنون بیش از ۱۶ هزار تن انواع کود شیمیایی از نوع اوره، فسفات و پتاس بین کشاورزان گیلانی توزیع شده که این میزان ۳ برابر کود توزیع شده در مدت مشابه پارسال است.

حمید منشی زاده با تأکید بر لزوم دریافت به موقع کود مورد نیاز از سوی کشاورزان گفت: کشاورزان قبل از مراجعه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی برای گرفتن حواله، باید به ادارات جهادکشاورزی شهرستان مراجعه کنند و از کامل بودن اطلاعات سامانه‌ی جامع پهنه بندی ومدیریت داده‌های کشاورزی مطمئن شوند.