به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده سپاه شهدای استان درمراسم آغاز سراسری محله محور ((جهادخدمت با مردم))که بارمزیاامیرالمومنین یاعلی بن ابیطالب آغاز شد گفت:هرکارواقدامی که یرای رضای خداوند وحل مشکلات مردم انجام شود محله ومردم محور بوده وهمه بایدنقش مهمی دراین زمینه داشته باشیم.

سردار محمد حسین رجبی افزود:بایدهمه رویکرد مامحله محور بوده ودرامر موفقیت امور نگاهمان محله محوری باشد.

وی گفت:اجرای این طرح به مدت سه ماه تا ۱۲ فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

سردار محمد تقی نجمی جانشین سپاه شهدای استان هم دراین جلسه اهداف این طرح رابیان کرد و گفت:هدف از این طرح ارتقای مشارکت مردم وتقویت ساختار‌های اجتماعی درسطح محله هاست.