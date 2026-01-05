به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی چاروسائی افزود: این جشنواره با هدف عرضه و نمایش دستاورد‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، تشویق سمن‌های فعال و ایجاد نشاط و انگیزه در میان جوانان سراسر کشور برگزار می‌شود.

او با اشاره به اهداف این جشنواره تصریح کرد: توسعه و نظارت بر عملکرد تشکل‌ها، ارزیابی و رتبه‌بندی آنها، شناسایی و معرفی سمن‌های دارای دستاورد‌های ممتاز و تجربه‌های موفق، تقدیر از برگزیدگان و فراهم‌کردن زمینه آشنایی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی با ظرفیت‌های سمن‌های جوانان از اهداف این جشنواره است.

معاون امور جوانان استان همدان، از سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان برای مشارکت در این جشنواره و مطالعه دقیق شیوه‌نامه ابلاغی وزارت ورزش و جوانان دعوت کرد.

مهدی چاروسائی افزود: اطلاعات ثبت‌شده در سامانه مشارکت‌های اجتماعی جوانان به نشانی saman.msy.gov.ir مبنای ارزیابی، داوری و رتبه‌بندی سمن‌ها خواهد بود و لازم است تشکل‌ها نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.