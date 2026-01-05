به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از khamenei.ir این شماره، همزمان با شب نیمه‌ی ماه رجب و ایام اعتکاف، در سرمقاله خود به مرور نقش خودسازی و تهذیب نفس در تقویت توان فرد و جامعه در برابر دشمنان، براساس بیانات رهبر انقلاب می‌پردازد.

نیرو‌های مؤمن و انقلابی سراسر کشور می‌توانند در چاپ و توزیع این نشریه در مساجد و هیئت‌های مذهبی شهر و منطقه سکونت خود مشارکت کنند.

این شماره خط حزب‌الله به روح مطهر شهید محمد روشن‌چراغ، تقدیم شده و فرازی از وصیت‌نامه این شهید را مرور کرده است.