قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، بر اهمیت پایگاه‌های جهانی شوش به‌عنوان یکی از کهن‌ترین مراکز تمدنی جهان و دارنده چندین اثر ثبت‌شده جهانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد کعب‌عمیر، نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی با علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور، در محل این معاونت دیدار و درباره موضوعاتی از جمله وضعیت پایگاه‌های جهانی شوش و چغازنبیل و هماهنگی برای حفاظت از آرامگاه دانیال نبی (ع) گفتگو کرد .

در این دیدار، موضوعات مرتبط با عرصه ثبت جهانی این محوطه تاریخی، لزوم انجام بازدید میدانی مجدد توسط مدیران و دستگاه‌های ذی‌ربط، همچنین وضعیت پایگاه‌های میراث جهانی شوش و چغازنبیل و موضوع تعریض جاده منتهی به پایگاه جهانی شوش با رویکرد حفاظت از عرصه و حریم اثر ، بررسی شد .

دارابی در این دیدار با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط حفاظتی یونسکو در اجرای طرح‌های عمرانی، تقویت نقش پایگاه‌های جهانی در مدیریت، حفاظت و معرفی این آثار و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی ملی و محلی تأکید کرد.

نماینده مردم شوش و کرخه نیز با اشاره به جایگاه تاریخی و جهانی شوش و چغازنبیل، تسریع در تصمیم‌گیری کارشناسی درباره زیرگذر شوش، تقویت پایگاه‌های جهانی و هماهنگی با سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای حفاظت مطلوب و بهبود وضعیت آرامگاه دانیال نبی (ع) را خواستار شد و این اقدامات را زمینه‌ساز صیانت از میراث فرهنگی، ارتقای خدمات فرهنگی ـ مذهبی و توسعه پایدار گردشگری منطقه دانست.

شهرستان شوش از توابع استان خوزستان است و محوطه تاریخی شوش و زیگورات چغازنبیل که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌اند، از مهم‌ترین و ارزشمندترین آثار تمدنی ایران و جهان به‌شمار می‌آیند که حفاظت و مدیریت اصولی آنها از اولویت‌های ملی محسوب می‌شود.