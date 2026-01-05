به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست مشترک مسئولان مرکز آموزش از راه دور سلمان فارسی با مسئولان اداره فرهنگی و تربیتی زندان‌های استان یزد و مراکز تابعه برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگی و تربیتی زندان‌های استان یزد در ابتدای این نشست ضمن تقدیر از همکاری خوب مسؤولین مربوطه در راستای فعالیت‌های آموزشی به تشریح فعالیت‌ها و مسائل و مشکلات موجود در زمینه اقدامات مذکور در زندان‌های استان پرداخت.

در ادامه موضوعات مختلف در زمینه توسعه فعالیت‌های نهضت سوادآموزی مطرح و پیرامون بررسی موضوع جایگزینی مدرسه مجازی با آموزش از راه دور برای زندانیان با همکاری مرکز آموزش از راه دور سلمان فارسی تبادل نظر صورت گرفت.

مدیر مرکز آموزش از راه دور سلمان فارسی یزد نیز در این نشست ضمن قدردانی از اداره کل زندان‌ها در خصوص نگاه اداره زندان‌ها به بحث آموزش زندانیان و اقدامات فرهنگی و تربیتی که در سطح زندان‌های استان برگزار می‌شود قول هرگونه همکاری در راستای آموزش از راه دور و برگزاری امتحانات برای زندانیان و مددجویان را داد.