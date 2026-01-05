به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت در سطح کشور با حضور بیش از هزار و سیصد مهارت‌آموز در سی و هشت رشته برگزار شد.

کارآموزان شهرستان خوی نیز در این رقابت‌ها حضوری فعال داشتند و توانستند در مرحله شهرستانی، استانی و کشوری موفقیت‌های چشمگیری کسب کنند.

در مرحله شهرستانی، شانزده مهارت‌آموز از بخش دولتی و آموزشگاه‌های آزاد خوی در هشت رشته تخصصی به رقابت پرداختند. تلاش این جوانان با کسب مدال‌های برتر در مرحله کشوری همراه شد و شماری از آنان به اردوی آماده‌سازی مسابقات جهانی در کشور چین راه یافتند.

مرتضی شکارلو رئیس مرکز فنی حرفه‌ای خوی در این زمینه گفت:ما در مرکز فنی حرفه‌ای تلاش کردیم آموزش‌ها را به صورت کاربردی و عملی ارائه دهیم. موفقیت مهارت‌آموزان در مراحل استانی و کشوری نشان‌دهنده ظرفیت بالای جوانان شهرستان است و امیدواریم این استعداد‌ها در اردو‌های جهانی نیز بدرخشند.

مهارت‌آموز رشته فناوری اطلاعات با اشاره به تجربه خود اظهار داشت:پس از مرحله شهرستانی و استانی توانستم به مرحله کشوری راه یابم و مدال برنز کسب کنم. امیدوارم در اردوی آماده‌سازی برای مسابقات جهانی چین با آمادگی کامل شرکت کنم.

علیرضا عالی‌پور، مهارت‌آموز رشته جواهرسازی نیز گفت: در مرحله کشوری رتبه چهارم را کسب کردم که حکم مدال برنز دارد. پس از این مرحله چند اردوی آماده‌سازی برگزار خواهد شد تا نفر نهایی برای حضور در مسابقات سال ۲۰۲۶ در شهر شانگهای چین انتخاب شود.

برگزیدگان این مسابقات صبح امروز با حضور رئیس مرکز فنی حرفه‌ای و فرماندار شهرستان خوی غلام حسین آزاد در فرمانداری حضور یافتند و مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند. در این جلسه از مربیان و خانواده‌های مهارت‌آموزان نیز قدردانی شد و فرماندار خوی این موفقیت‌ها را نمونه‌ای از توانمندی و پشتکار جوانان شهرستان دانست.

این دستاورد، نشان‌دهنده رشد مهارت‌آموزی و اهمیت آموزش‌های تخصصی در شهرستان خوی است و امید‌ها برای توسعه نیروی متخصص و حضور جوانان این منطقه در عرصه‌های ملی و جهانی را تقویت می‌کند.