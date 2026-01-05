پخش زنده
امروز: -
ظهر امروز دوشنبه صدای انفجاری مهیب استان گیزا در غرب قاهره را لرزاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ ابتدا صدای انفجاری مهیب و سپس چندین انفجار پی در پی مناطقی از استان گیزا و شهر ششم اکتبر در غرب قاهره شنیده شد.
بر اساس تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده، ساکنان این مناطق وحشت زده از خانههای خود بیرون آمدند.
این انفجارها حوالی ساعت ۱۳ به وقت محلی مصر رخ داد و اهالی شهرهای ششم اکتبر، شهرک شیخ زاید، و شهرکهای پالم هیلز، دجله پالمز و شهرک الزهراء در منطقه اکتبر جدید آن را شنیدند.
تاکنون هیچ بیانیه رسمی از سوی دولت مصر برای توضیح علت این انفجارها صادر نشده است.