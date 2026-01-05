پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره ترانزیت ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از رشد قابل توجه تردد ناوگان باری، مسافری و ترانزیتی از پایانههای مرزی استان در ۹ ماهه گذشته از سال جاری خبر داد.
هاروی مدرس رئیس اداره ترانزیت ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربیبا اعلام این خبر اظهار کرد: در ۹ ماهه گذشته از سال جاری، ۳۸۵ هزار و ۲۹۹ دستگاه ناوگان باری از پنج پایانه مرزی استان تردد کردهاند که در این میان، پایانه مرزی بازرگان با ثبت تردد ۲۱۳ هزار و ۶۴۲ دستگاه، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۷ درصدی داشته است.
وی افزود: در این مدت، ۸ هزار و ۱۱۴ دستگاه ناوگان مسافری از پایانههای مرزی استان تردد کردهاند که پایانه مرزی تمرچین با ثبت ۳ هزار و ۸۲۶ دستگاه، بیشترین میزان تردد را داشته و این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد رشد نشان میدهد.
رئیس اداره ترانزیت ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی ادامه داد: طی ۹ ماهه امسال، چهار میلیون و ۷۶۷ هزار و ۵۲۹ نفر مسافر ایرانی و خارجی از پایانههای مرزی استان تردد کردهاند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۹۷ درصد افزایش داشته است.
مدرس خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی، پایانه مرزی رازی با ثبت تردد بیش از یک میلیون و ۳۵۱ هزار نفر، بیشترین میزان تردد مسافر را در میان پایانههای مرزی استان به خود اختصاص داده است.
وی در پایان با اشاره به تردد ناوگان حامل کالاهای ترانزیتی گفت: در ۹ ماهه سال جاری، ۱۲۷ هزار و ۴۴۳ دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانههای مرزی آذربایجانغربی عبور کردهاند که از این تعداد، ۵۹ هزار و ۳۴۶ دستگاه مربوط به ترانزیت خروجی بوده و این بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴.۲۰ درصدی را ثبت کرده است.