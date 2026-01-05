امروز: -
واکنش مردم به یاوه گویی‌های ترامپ

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۵- ۱۶:۳۳
خبرهای مرتبط

واکنش ها به تهدید ترامپ علیه ایران 

جامعه نخبگانی مازندران یاوه‌گویی‌های ترامپ را محکوم کرد

محکومیت یاوه‌گویی جدید ترامپ علیه ایران

ادامه مسیر ایران مقتدر و مستقل در مسیر پیشرفت

برچسب ها: ترامپ ، واکنش مردم ، دخالت در امور داخلی ایران
