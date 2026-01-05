مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با اشاره به حجم بالای پروژه‌های عمرانی امسال، از اجرای طرح هادی در ۸۴ روستای شهرستان خدابنده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان، در تشریح اقدامات انجام شده در راستای محرومیت‌زدایی و توسعه زیرساخت‌های روستایی، گفت: شهرستان خدابنده در سال جاری، شاهد اجرای گسترده‌ترین فاز از طرح‌های عمرانی روستایی بوده که شامل آسفالت معابر، جدول‌گذاری و احداث فضا‌های عمومی است.

وی با اشاره به عملیات گسترده آسفالت‌ریزی، افزود: در راستای تسهیل عبور و مرور و استانداردسازی معابر روستایی، عملیات آسفالت در ۷۰ روستای شهرستان خدابنده با مساحتی بالغ بر ۴۰۰ هزار مترمربع به سرانجام رسید.

خواجه‌ای اعتبار هزینه شده برای این پروژه بزرگ را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این پروژه، به صورت تهاتری، با مشارکت مؤثر دهیاری‌ها و از محل سهمیه قیر رایگان تخصیص یافته به سال ۱۴۰۴ (تقویم شمسی) اجرا شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان همچنین به اجرای طرح‌های مکمل در قالب طرح هادی اشاره کرد و یادآور شد: علاوه بر آسفالت، فاز‌های مختلف طرح هادی شامل جدول‌گذاری، سنگفرش پیاده‌رو‌ها و احداث پارک‌های محلی در ۱۴ روستای دیگر شهرستان نیز به مرحله بهره‌برداری رسید.

وی افزود: برای اجرای این ۱۴ پروژه، اعتباری معادل ۱۰ میلیارد تومان از محل تلفیق منابع استانی و ملی اختصاص یافت و هزینه شده است.

خواجه‌ای به آمار پوشش طرح‌های عمرانی در این شهرستان اشاره کرد و تأکید کرد: با اجرای موفقیت‌آمیز این طرح‌ها، در حال حاضر بیش از ۷۷ درصد از روستا‌های بالای ۲۰ خانوار شهرستان خدابنده (از مجموع ۱۸۳ روستا) در فاز‌های مختلف عملیاتی طرح هادی قرار گرفته‌اند که گامی مهم در جهت تحقق عدالت عمرانی است.

به گفته مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان در بخش برنامه‌ریزی و نقشه‌برداری، برای ۱۰۰ درصد روستا‌های بالای ۲۰ خانوار، نقشه طرح هادی تهیه شده است. همچنین در سال جاری، بازنگری نقشه‌های طرح هادی ۲۰ روستا که افق زمانی آنها به پایان رسیده بود، در مراحل نهایی قرار دارد تا عملیات اجرایی جدید بر مبنای نقشه‌های به روز رسانی شده آغاز شود.