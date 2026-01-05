پخش زنده
امروز: -
آئین اختتامیه یازدهمین جایزه جهانی اربعین در کربلای معلی، با حضور نمایندگانی از چهل و هفت کشور جهان برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ در این مراسم علاوه بر سفیر و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق، آیتالله سید مجتبی حسینی نماینده مقام معظم رهبری در عراق، حجتالاسلام ایمانی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، استاندار کربلا و نماینده ویژه آیت الله العظمی بشیر نجفی حضور داشتند.
در این دوره از مسابقات، ۳۵ هزار اثر در هفت بخش عکاسی، فیلم، کتاب، نواهای اربعین، قصه، فضای مجازی و شعر اربعینی به دبیرخانه جشنواره ارسال و در رقابت شرکت داده شدند.