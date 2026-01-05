پخش زنده
نشست قرارگاه محلهمحور سپاه شهرستان خوی برگزار و راهکارهای تقویت تعامل و همافزایی میان پایگاههای مقاومت بسیج و دهیاران بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ قرارگاه محلهمحور سپاه شهرستان خوی با هدف تقویت تعامل و همافزایی میان پایگاههای مقاومت بسیج و دهیاران، با حضور و سخنرانی سردار آقائی فرمانده سپاه خوی، در سینما ایثار سپاه این شهرستان برگزار شد.
در این نشست که جمعی از فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج، دهیاران و مسئولان محلی حضور داشتند، سردار مصطفی آقائی با تبریک روز پدر و ولادت با سعادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام، به تبیین جایگاه و مأموریت قرارگاههای محلهمحور پرداخت و نقش این قرارگاهها را در ساماندهی ظرفیتهای مردمی و ارتقای همدلی و همکاری در سطح محلات مهم و اثرگذار دانست.
فرمانده سپاه شهرستان خوی با تشریح وظایف فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج، بر ضرورت توجه ویژه به معنویت در میان بسیجیان تأکید کرد و گفت معنویت باید در رأس همه امور قرار گیرد و در هیچ شرایطی نباید کمرنگ شود.
وی پای کار بودن بسیجیان و حفظ روحیه انقلابی را از مهمترین شاخصههای موفقیت پایگاههای مقاومت برشمرد.
سردار آقائی همچنین اشراف کامل فرماندهان پایگاهها بر حوزه استحفاظی خود و شناخت دقیق مسائل و شرایط اجتماعی را از وظایف اصلی آنان عنوان کرد و افزود در شرایط کنونی جامعه، آگاهی، بصیرت و ارتباط مستمر با مردم نقش تعیینکنندهای در حل مسائل محلی دارد.
وی برگزاری نشستهای جهاد تبیین را برای آگاهسازی بسیجیان به ویژه نسل آینده ضروری دانست و تسلط فرماندهان پایگاهها بر فضای مجازی و بهرهگیری صحیح از این فضا برای انتقال پیامهای فرهنگی و انقلابی را مورد تأکید قرار داد.
در پایان این نشست، فرمانده سپاه شهرستان خوی با تجلیل از تلاشها و زحمات فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج، از نقشآفرینی آنان در تقویت انسجام اجتماعی، ارتقای امنیت و خدمترسانی به مردم قدردانی کرد