معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان همدان گفت: امتحانات دانش آموزان استان همدان در روز پنج شنبه ۱۸ دی بر اساس برنامه امتحانی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی عابدینی‌نیا افزود: امسال وزارت آموزش و پرورش با در نظر گرفتن فرصت میان امتحانی برای مراسم اعتکاف از دانش آموزان برای شرکت دراین مراسم معنوی حمایت کرد و بر اساس ابلاغ وزارتخانه تمامی مدارس استان همدان از ۱۴ تا ۱۷ دی برگزاری امتحانات را نداشتند.

او تصریح کرد: در مراسم اعتکاف امسال بیش از ۷ هزار دانش آموز استان همدان شرکت کردند و روز ۱۷ دی ماه فرصت میان دوره امتحانات دانش آموزان به پایان می‌رسد و امتحانات بر اساس برنامه ریزی مدارس در حوزه‌های امتحانی از فردای آن یعنی روز ۱۸ دی ماه برگزار می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان همدان گفت: تاخیر در دوره‌های امتحانی و طولانی شدن زمان امتحانات باعث کاهش زمان برای تدریس معلمان در دوره دوم تحصیلی آنها می‌شود.