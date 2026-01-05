پخش زنده
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان همدان گفت: امتحانات دانش آموزان استان همدان در روز پنج شنبه ۱۸ دی بر اساس برنامه امتحانی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی عابدینینیا افزود: امسال وزارت آموزش و پرورش با در نظر گرفتن فرصت میان امتحانی برای مراسم اعتکاف از دانش آموزان برای شرکت دراین مراسم معنوی حمایت کرد و بر اساس ابلاغ وزارتخانه تمامی مدارس استان همدان از ۱۴ تا ۱۷ دی برگزاری امتحانات را نداشتند.
او تصریح کرد: در مراسم اعتکاف امسال بیش از ۷ هزار دانش آموز استان همدان شرکت کردند و روز ۱۷ دی ماه فرصت میان دوره امتحانات دانش آموزان به پایان میرسد و امتحانات بر اساس برنامه ریزی مدارس در حوزههای امتحانی از فردای آن یعنی روز ۱۸ دی ماه برگزار میشود.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان همدان گفت: تاخیر در دورههای امتحانی و طولانی شدن زمان امتحانات باعث کاهش زمان برای تدریس معلمان در دوره دوم تحصیلی آنها میشود.