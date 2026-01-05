به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر مسعود شریفی با بیان اینکه حوادث ترافیکی هر ساله خسارات سنگینی از نظر فوت، جراحات و آسیب‌های جسمی و همچنین خسارات مالی به جامعه وارد می‌کند، گفت: در فصل زمستان به دلیل بارندگی، لغزندگی معابر و یخ‌زدگی جاده‌ها، خطر بروز تصادفات افزایش می‌یابد و به همین دلیل این موضوع در این بازه زمانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: طرح پیشگیری از حوادث ترافیکی زمستانه از اواخر آذرماه آغاز شده و تا ۲۰ بهمن‌ماه ادامه دارد و محور اصلی آن، آموزش و اطلاع‌رسانی به رانندگان و خانواده‌ها به‌ویژه در سفر‌های زمستانی است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با تأکید بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: رانندگان به‌خصوص در تردد‌های بین‌شهری و سفر به مناطق سردسیر و کوهستانی باید نکات ایمنی را با حساسیت بیشتری رعایت کنند، چرا که در این مناطق احتمال بروز حوادث ناشی از بارش برف، باران و یخ‌زدگی بیشتر است.

شریفی ابراز امیدواری کرد با افزایش آگاهی عمومی و توجه رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی، شاهد کاهش حوادث جاده‌ای و حفظ جان شهروندان در فصل زمستان باشیم.