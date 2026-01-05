پخش زنده
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به افزایش خطر بروز حوادث رانندگی در فصل سرد سال، از آغاز اجرای طرح پیشگیری از حوادث ترافیکی زمستانه در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر مسعود شریفی با بیان اینکه حوادث ترافیکی هر ساله خسارات سنگینی از نظر فوت، جراحات و آسیبهای جسمی و همچنین خسارات مالی به جامعه وارد میکند، گفت: در فصل زمستان به دلیل بارندگی، لغزندگی معابر و یخزدگی جادهها، خطر بروز تصادفات افزایش مییابد و به همین دلیل این موضوع در این بازه زمانی اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: طرح پیشگیری از حوادث ترافیکی زمستانه از اواخر آذرماه آغاز شده و تا ۲۰ بهمنماه ادامه دارد و محور اصلی آن، آموزش و اطلاعرسانی به رانندگان و خانوادهها بهویژه در سفرهای زمستانی است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با تأکید بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: رانندگان بهخصوص در ترددهای بینشهری و سفر به مناطق سردسیر و کوهستانی باید نکات ایمنی را با حساسیت بیشتری رعایت کنند، چرا که در این مناطق احتمال بروز حوادث ناشی از بارش برف، باران و یخزدگی بیشتر است.
شریفی ابراز امیدواری کرد با افزایش آگاهی عمومی و توجه رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی، شاهد کاهش حوادث جادهای و حفظ جان شهروندان در فصل زمستان باشیم.