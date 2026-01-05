پخش زنده
نخستین دوره مربیگری پدافند غیرعامل با تاکید بر محیطزیست آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر کمیته پدافند غیرعامل سازمان حفاظت محیطزیست صبح امروز در مراسم آغاز این کارگاه آموزشی چند روزه،گفت: امنیت محیطزیستی تنها یک بحث تخصصی نیست بلکه با امنیت ملی و آینده توسعه کشور ارتباط مستقیم دارد.
محمود صادقی با اشاره به اینکه آسیب به محیطزیست پیامدهای گستردهای دارد و تهدیدات در این زمینه روزبهروز پیچیدهتر میشود، افزود: ما در حوزه محیط زیست با مجموعهای از چالشهای نوین و چند لایه روبهرو هستیم و مهمترین سرمایه ما نیروی انسانی آگاه و توانمند است.
وی تاکیدکرد: تربیت و پرورش افراد متخصص مقصود اصلی ما است و این مربیان هستند که دانش کاربردی را به بدنه کارشناسی منتقل کنند به همین دلیل امیدواریم خروجی این دوره شکل گیری شبکه مربیان برای بهبود شرایط امنیتزیستی در کشور باشد.
صادقیگفت: این دوره در ۴ روز ادامه خواهد داشت و ۸ استاد از دانشگاه امام حسین و سازمان پدافند غیرعامل حضور خواهند داشت که در آن موضوعات متعددی از جمله اصول و مبانی و تهدید شناسی مدیریت بحران، پدافند مردم محور، پدافند سایبری و الکترونیک، پدافند شهری، الزامات پدافند غیرعامل در سازمان محیط زیست، پدافند شیمیایی و پرتوی و زیستی تدریس خواهد شد.