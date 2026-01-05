از انتظار مشمولان جوانی جمعیت برای دریافت زمین تا گلایه شهروندان از تعداد کم اتوبوس‌های محمدیه را در صدای مردم پانزدهم دی ماه بشنوید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، یکی از مشمولان قانون جوانی جمعیت هم گفته که تاکنون هیچ زمینی برای این مشمولان در شهرستان تاکستان اختصاص نیافته است.

وضعیت نامناسب جاده بوئین‌زهرا

یکی از کامیون داران هم از وضعیت نامناسب جاده بوئین‌زهرا گفته که خرابی‌های متعدد این مسیر باعث وارد شدن خسارت به خودروهایشان می شود.

گلایه رفتگران اقبالیه برای پرداخت‌نشدن حق بیمه

یکی از رفتگران شهر اقبالیه هم از پرداخت نشدن حق بیمه خود و همکارانش گلایه کرده است.



درخواست برای کاهش سن بازنشستگی در صندوق بیمه روستاییان و عشایر

یکی از شهروندان هم خواستار بازنگری در قوانین صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر برای کاهش سن بازنشستگی بانوان شده است.



گلایه شهروندان از تعداد کم اتوبوس‌های محمدیه

یکی از شهروندان محمدیه از تعداد کم اتوبوس‌های محمدیه گلایه کرده و گفته که این وسایل نقلیه با حجم زیادی مسافر حرکت می‌کنند .