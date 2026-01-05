پخش زنده
امروز: -
سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت: تولید برق نیروگاههای حرارتی کشور در ۹ ماهه امسال به ۲۹۸ میلیارد کیلوواتساعت رسید که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳.۳ درصد رشد را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «مسعود مرادی» با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد تولید برق کشور بر عهده نیروگاههای حرارتی است، گفت: مجموع ظرفیت این نیروگاهها با افتتاح واحدهای جدید نیروگاهی در دولت چهاردهم از مرز ۷۸ هزار مگاوات عبور کرده است.
وی با بیان اینکه میزان تولید برق نیروگاههای حرارتی در ۹ماهه امسال به ۲۹۸ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است، گفت: این میزان تولید انرژی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳.۳ درصد افزایش یافته است.
سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی با اشاره به برنامه ۱۱۰ هزار مگاواتی تعمیرات و بهینهسازی نیروگاههای حرارتی برای تولید برق پایدار در تابستان سال آینده، گفت: از اواخر شهریورماه تاکنون حدود ۵۲ هزار مگاوات از این فعالیتها آغاز شده است.
مرادی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت نامی ۷۸ هزار مگاواتی نیروگاههای حرارتی، برخی از نیروگاهها و واحدهای تولید برق آنها در مدت زمان اجرای فصل تعمیرات نیروگاهها بیش از یک نوبت مورد تعمیر و بازدید قرار میگیرند.
سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی آمادگی کامل نیروگاهها برای تولید برق پایدار را هدف اصلی این شرکت برشمرد و گفت: برنامه تعمیرات نیروگاهها هر ساله از اواخر شهریورماه آغاز و باید تا قبل از خردادماه سال بعد به پایان برسد. چرا که از خردادماه با افزایش مصرف برق کشور باید بتوانیم همه واحدهای تولید برق حرارتی کشور را با آمادگی حداکثری در مدار تولید داشته باشیم.