به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،حجت الاسلام سالاری مکی در حاشیه بازدید از پایگاه‌های اعتکاف مساجد صاحب‌الزمان و امام حسین با اشاره به اینکه این حضور پرشور جلوه‌ای از ارادت مردم این دیار به سیره علوی و حسینی است گفت: معتکفین برای مراسم اعتکاف در ۴۲۸ مسجد سراسر استان حضور داشتند.



وی افزود: آمار معتکفان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸.۳۳ درصدی داشته است و در بیش از ۲۶۰ روستا انجام شده است.



حجت‌الاسلام آزاد، مسئول تبلیغات اسلامی شهرستان عشق‌آباد نیز با تقدیر از مشارکت گسترده مردم، گزارش دقیق‌تری از وضعیت این شهرستان ارائه داد و گفت: در شهرستان عشق‌آباد، برنامه‌های اعتکاف در هفت مسجد و محله برگزار شده که ۲۷۷ معتکف در آن شرکت کردند.



برگزاری اعتکاف در روز‌های سیزدهم تا پانزدهم ماه رجب (ایام البیض) در مساجد سراسر کشور، از برنامه‌های معنوی ویژه این ایام است که هر ساله با استقبال گسترده جوانان و عموم مؤمنان رو‌به‌رو می‌شود.





