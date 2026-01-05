به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از ثبت بیش از ۲میلیون و ۶۴هزار تردد بین استانی در محور‌های ارتباطی آذربایجان‌غربی طی آذر ماه سالجاری خبر داد.

بهزاد حسن زاده با اشاره به اینکه ۱۲۸دستگاه سامانه تردد شمار در محور‌های مواصلاتی استان فعال است، گفت: طبق رصد این سامانه‌ها در آذر ماه سالجاری تردد بین استانی بیش از ۲میلیون و ۶۴هزار وسیله نقلیه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در آذر ماه سال جاری سهم تردد وسایل نقلیه غیر بومی در استان ۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، خاطر نشان کرد: بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط دوربین‌های پلاک خوان از ابتدای آذر ماه، تقریبا ۱میلیون و۲۷۸ هزار پلاک خودرو یکتا در محور‌های برون شهری استان رویت شد که از این پلاک‌ها بیش از ۱میلیون و ۱۸۳هزار پلاک مربوط به وسایل نقلیه شخصی بوده است.

حسن زاده یادآور شد: بر این اساس در یک ماه گذشته بیش از ۱میلیون و ۷۴۲هزار وسیله نقلیه از آذربایجان غربی در سایر استان‌ها مشاهده شده که استان‌های آذربایجان شرقی، تهران، قزوین و زنجان به ترتیب بیشترین سهم مقاصد سفر را در بین استان‌ها داشته‌اند.

رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی تصریح کرد: ماندگاری وسایل نقلیه در استان نشان می‌دهد که در آذر ماه ۸۵هزار وسیله نقلیه معادل ۲۰در صداز کل وسایل نقلیه غیر بومی مشاهده شده در استان بین ۱تا۳ روز در استان اقامت داشتند.

این مقام مسئول با تاکید به اینکه بیشترین تخلفات ثبت شده مربوط به وسایل نقلیه شخصی با ۱۶۹هزار و ۴۲۹وسیله نقلیه است، اظهار کرد: در این بازه زمانی از مجموع بیش از ۱۱میلیون و ۲۲ هزار تردد ثبت شده در استان ۱۷۳هزار و۸۵۱مورد تخلف ثبت شده که تخلف بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت و تجاوز از سرعت غیر مجاز در این بازه ۱۷۳هزار و ۵۱۳مرتبه تکرار شده که نیازمند توجه ویژه و برخورد جدی از سمن نهاد‌ها و مسئولین ذیربط است. حسن زاده با اشاره به اینکه محور مهاباد- ارومیه با متوسط تردد روزانه ۲۱،۰۵۵دسیله نقلیه در ساعت پرتردد‌ترین محور استان در آذرماه سالجاری گزارش شده ادامه داد: بیشترین تخلفات سرعت غیرمجاز استان در این ماه در محور ارومیه- سلماس در محدوده تیپ ۴۱قوشچی با ۱۴.۷۷درصد تخلفات به ثبت رسید.