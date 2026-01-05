پخش زنده
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری از انتقال ۱۲۴ زندانی ایرانی محبوس در عراق از مرز شلمچه به کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل و رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری، اعلام کرد: ۱۲۴ زندانی ایرانی شامل ۱۱۱ مرد و ۱۳ زن که به دلایل مختلف، عمدتاً جرائم مرتبط با مواد مخدر، در زندانهای عراق به سر میبردند، پس از انجام پیگیریهای لازم از طریق مرز شلمچه وارد کشور شدند.
او با اشاره به اینکه این افراد بخشی از دوران محکومیت خود را در عراق سپری کردهاند، افزود: این زندانیان برای ادامه اجرای حکم قضایی خود به داخل کشور منتقل شدهاند تا مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران دوران محکومیتشان را بگذرانند.
جلالیان با تأکید بر لزوم احترام به قوانین کشورهای مختلف گفت: قوانین کشور همسایه عراق درباره داروهای ممنوعه و مواد مخدر کاملاً شفاف و سختگیرانه است و متأسفانه برخی از هموطنان ما با بیاحتیاطی در این زمینه، در عراق بازداشت و روانه زندان شدند.
رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری با بیان اینکه از خانوادههای این زندانیان میخواهیم از مراجعه حضوری به دادگستریها خودداری کنند افزود: همکاران ما فرآیند اطلاعرسانی و برقراری تماس با خانوادهها را بهصورت منظم و از طریق مراجع ذیربط انجام خواهند داد.