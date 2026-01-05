به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی بزرگسالان کشور از هفته جاری در مجموعه ورزشی انقلاب و سالن احمد ناطق نوری تهران آغازخواهد شد و تا روز ۲۹ دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

سینا حسن‌پور بوکسور بوکانی تیم ملی در وزن ۷۰ کیلوگرم به این اردو دعوت شده است.

این اردو با حضور بوکسور‌های مدال‌آور رقابت‌های اخیر و با هدف ارتقای سطح آمادگی فنی جهت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا برگزار می‌شود.